7,6 milhões de pessoas trabalhavam de forma remota em outubro, diz IBGE

01/12/2020 | 10:31



Em outubro, 7,6 milhões de pessoas trabalhavam em home office, ante 8,1 milhões de pessoas em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal, iniciada em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em apenas um mês, 477 mil pessoas deixaram de trabalhar remotamente. A região Norte tinha o menor porcentual de pessoas ocupadas trabalhando remotamente (4,1%) e o Sudeste, o maior (12,4%).

O porcentual de mulheres que estão em trabalho remoto foi de 13,4%, contra uma fatia de 6,9% entre os homens. Entre as pessoas que não tinham completado o ensino fundamental, apenas 0,4% trabalhavam remotamente, enquanto que essa fatia entre os trabalhadores com nível superior completo ou pós-graduação era de 30,0%.

Dos 84,1 milhões de ocupados em outubro, 4,7 milhões estavam afastados do trabalho, sendo 2,3 milhões deles por causa do distanciamento social.

Em outubro, 94,4% da população ocupada não estavam afastados do trabalho que tinham, contra uma fatia de 93,5% em setembro.

Entre os afastados, cerca de 900 mil pessoas estavam sem a remuneração do trabalho, o equivalente a 19,2% do total de pessoas ainda afastadas do trabalho que tinham. Em setembro, esse porcentual era de 19,8%.