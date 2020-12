Ex-funcionário da Rainha Elizabeth II roubou itens avaliados em mais de 700 mil reais do Palácio de Buckingham

01/12/2020 | 10:10



Parece que alguns itens do Palácio de Buckingham estavam sendo vendidos na internet por um preço bem abaixo do que realmente valem - isso porque um dos funcionários da Rainha Elizabeth II teria aproveitado a quarentena para roubar fotos e medalhas para vendê-las no e-Bay.

De acordo com a People, o ex-assistente de cozinha Adamo Canto, de 37 anos de idade, ganhou mais de sete mil e 700 libras - algo em torno de 54 mil e 700 reais - vendendo 37 itens online. O valor real das peças, no entanto, chega a 100 mil libras que equivale a mais de 700 mil reais.

Dentre os objetos estariam uma medalha da Companion of Bath, uma medalha de Comandante da Ordem Real Vitoriana, fotos autografadas de príncipe Harry, príncipe William e Kate Middleton e um álbum de fotos do Royal State Banquet durante a visita de Donald Trump que foi o item mais caro da lista, avaliado em mil e 500 libras, o equivalente a mais de dez mil e 500 reais.

O suspeito em questão teria se declarado culpado pelos furtos na última segunda-feira, dia 30. A People ainda afirma que os itens foram roubados da Casa Real e da Loja Real do Palácio de Buckingham. O ex-funcionário teria sido pego quando a polícia recuperou uma quantidade significativa de itens perdidos em seus aposentos, depois que um dos itens foi encontrado à venda na internet, e a conta responsável pelo anúncio foi rastreada e ligada ao ex-assistente de cozinha.

De acordo com oficiais responsáveis pelo caso, Adamo teria aproveitado o aumento de funções durante a quarentena para entrar em locais nos quais antes não teria acesso: os vestiários, o banheiro, a bilheteria da Royal Collection, a galeria da Rainha e o depósito do Duque de York. Ele roubou 77 itens no total, mas apenas 37 foram encontrados à venda. Até o momento, nem todos os itens foram recuperados.