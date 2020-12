01/12/2020 | 08:11



Estreia nesta terça, 1º, às 20h45, no Canal Futura, a nova temporada do programa Entrevista - Infâncias. Com apresentação da escritora e pedagoga Caroline Arcari, o programa aborda os desafios, direitos e anseios das crianças.

Serão 23 episódios, com os mais variados temas, como política, racismo, religião, bullying, educação sexual, imigração e diversidade. Para debater os assuntos escolhidos no dia, estarão presentes profissionais convidados, como as escritoras Kiusam de Oliveira e Tonia Casarin, o professor Hugo Monteiro e o ativista Pedro Markun.

A direção é de Cristiano Reckziege.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.