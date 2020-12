01/12/2020 | 07:25



Será lançado nesta terça, 1º, o festival Funarte SP ConectArte 2020, que contará com 12 atrações, entre teatro, dança, música e a exposição virtual Obras Clássicas Revisitadas, de Antonio Peticov. Com transmissão pelo canal da Funarte no YouTube, até o 24 de dezembro, sempre às 21h, o festival trará show de Arrigo Barnabé na abertura, que apresentará repertório do clássico Clara Crocodilo.

