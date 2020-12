Série retrata pessoas que vivem com HIV

01/12/2020 | 07:17



Um momento para refletir sobre o mundo e a saúde e a luta contra uma das piores doenças já surgidas é o que pede o Dia Mundial de Luta Contra o HIV e a Aids, que ocorre em 1º de dezembro. Tendo essa data como base, a MTV estreia nesta terça, às 20h, a série Deu Positivo, que é um projeto idealizado pela Vbrand e coproduzido com a Cine Group para a farmacêutica GSK/ViiV Healthcare. Dirigida por Jorge Brivilati, a produção foi gravada durante a pandemia, respeitando todos os protocolos exigidos pelas autoridades da saúde, por causa da pandemia de covid-19.

Composta por três episódios, a série traz depoimentos reais de pessoas que vivem com o HIV. Elas contam suas histórias de vida e como precisam aprender a lidar com estigmas e preconceitos que, infelizmente, ainda nos dias atuais, persistem.

No primeiro episódio deste doc-reality, o multiartista Victor Bebiano, de 23 anos, mostra como é sua vida e como, recentemente, decidiu tornar público que vive com HIV. No segundo, a história do potiguar André Araújo, de 32 anos, que veio para São Paulo para expandir seus horizontes e teve de lidar com o diagnóstico de HIV positivo. E, no último, Emer Conatus, de 26 anos, que vive com HIV e procura educar sobre o tema.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.