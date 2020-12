01/12/2020 | 07:00



O site norte-americano Dictionary.com declarou que "pandemia" é a palavra do ano em 2020. Buscas pelo termo no site subiram 13.500% em 11 de março, disse, na segunda-feira, 30, o pesquisador sênior da plataforma, John Kelly. "É impressionante, mas ainda mais é como a busca seguiu volumosa durante todo o ano. Mês a mês, mais de 1.000% acima do usual", declarou.

Kelly, que trabalha com um grupo de lexicógrafos, também viu crescer a pesquisa para outros termos relacionados, como "assintomático" e "hidroxicloroquina". Outro dicionário, Merriam-Webster, também selecionou "pandemia" como a palavra do ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.