Centro público de São Bernardo abre 180 vagas para jovens

Da Redação



01/12/2020 | 00:03



A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo disponibiliza 180 vagas exclusivas para jovens em busca do primeiro emprego. As oportunidades são voltadas para homens e mulheres entre 18 a 23 anos, com ensino médio completo.

Entre as vagas disponíveis estão 60 postos de trabalho para repositor em supermercado, 60 para auxiliar administrativo e outras 60 para auxiliar de produção. Segundo a Prefeitura, o perfil das vagas é de responsabilidade das próprias empresas contratantes.

Os interessados nas chances de emprego devem encaminhar o currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br. No título, deverão colocar no assunto a vaga pretendida e o número do CPF. O retorno do processo seletivo será feito pelo próprio e-mail.

O Paço informa que todas as vagas são para empresas sediadas em São Bernardo, que possuem convênio junto à CTR para oferta de vagas de trabalho. Os acordos foram firmados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.