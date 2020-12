EC São Bernardo renova com Renato Peixe até o fim da Série A-2

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



01/12/2020



Um dos principais responsáveis por, depois de 31 anos, devolver o EC São Bernardo à Série A-2 do Campeonato Paulista, o técnico Renato Peixe ganhou mais um voto de confiança da diretoria alvinegra e renovou seu vínculo até o fim do Estadual. Assim, o treinador, que chegou em 2019, parte para a terceira temporada à frente do time.

“O objetivo é dar sequência no projeto que iniciamos em 2019. Penso que quando isso acontece já saímos na frente, porque conheço o ambiente, o clube e a diretoria. Consequentemente, tenho motivação grande para bater algumas marcas aqui e isso é muito gratificante. Fico feliz pela renovação e aproveito para agradecer à diretoria pela confiança e pelo reconhecimento do trabalho”, ressaltou o treinador.

“A renovação com o Renato Peixe foi muito natural. Tanto ele quanto nós queríamos muito. Como profissional os dados mostram o que ele é. E para o clube é grande pessoa, grande amigo”, exaltou o presidente Felipinho Cheidde.

Em um ano e meio à frente do EC São Bernardo, Renato Peixe levou o time às semifinais da Copa Paulista na primeira participação do clube no torneio, além de chegar ao vice-campeonato da Série A-3 estadual, competição que deu o acesso para o Alvinegro.