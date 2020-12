Grande ABC tem mais 15 óbitos de Covid

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



30/11/2020 | 21:22



As prefeituras do Grande ABC confirmaram mais 15 mortes – seis em São Bernardo, seis em São Caetano e três em Diadema – em razão da Covid-19 nesta segunda-feira (30), somando 3.021 falecimentos desde o início da pandemia. Em relação aos casos, são 83.970 diagnósticos ao todo, dos quais 555 foram confirmados em 24 horas. A letalidade é de 3,59%, ou seja, cerca de quatro pessoas a cada 100 infectadas vão a óbito. Pelo menos 61.879 pacientes foram recuperados.

O coronavírus vitimou mais cidadãos em São Bernardo, onde a administração registra 34.024 casos e 1.048 mortes, seguida por Santo André (23.804 infectados e 681 falecimentos), Diadema (11.039 diagnósticos e 507 óbitos), Mauá (7.179 confirmações e 382 vítimas fatais), São Caetano (5.160 contaminados e 270 perdas), Ribeirão Pires (2.105 casos e 106 mortes) e Rio Grande da Serra (659 positivos e 27 baixas).

Vale lembrar que a semana encerrada no sábado foi a segunda consecutiva de aumento nos falecimentos. Foram 71 registros, média de dez por dia. Os casos também cresceram com os maiores números desde o fim de julho, com 3.636 diagnósticos, cerca de 519 diariamente.

A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 53,85% em Santo André, 65% em São Bernardo e 40% em São Caetano. Em Diadema, onde a Prefeitura não separa a ocupação da enfermaria e da UTI no boletim diário, 70% dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 estão ocupados. Mauá não divulga o percentual, enquanto Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não contam com unidades de terapia intensiva. São ao menos 1.112 pessoas internadas na região.

Em todo Estado de São Paulo já são 42.095 óbitos e 1.241.653 casos de Covid, além de 1.114.557 pessoas recuperadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 59,1% na Grande São Paulo e de 52,2% no Estado.

O Ministério da Saúde contabiliza 173.120 falecimentos no País, sendo que 287 foram registrados hoje. São 6.335.878 diagnósticos ao todo, dos quais 21.138 foram acrescentados em 24 horas. Ao menos 5.601.804 brasileiros foram recuperados.