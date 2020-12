Leicester é batido pelo Fulham e perde chance de se igualar aos líderes do Inglês

30/11/2020 | 20:42



O Leicester desperdiçou boa chance de se igualar ao Tottenham e ao Liverpool na liderança do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, pela décima rodada, perdeu por 2 a 1, em casa, para o Fulham, que assim deixou a zona de rebaixamento. E ainda viu o West Ham colar na briga por uma vaga no G4.

No King Power Stadium, Ademola Lookman colocou o Fulham em vantagem aos 30 minutos do primeiro tempo e o português Ivan Cavaleiro ampliou aos 39, de pênalti, sendo que a equipe havia desperdiçado as últimas três cobranças na competição.

Na etapa final, Harvey Barnes, que havia deixado o banco de reservas no intervalo, diminuiu para o Leicester. Foi insuficiente para evitar o triunfo do Fulham, apenas o segundo nesta volta à elite do time, agora em 17.º lugar, com sete pontos.

O Leicester, por sua vez, parou nos 18 pontos, na quarta posição, a três de Tottenham e Liverpool e a um do terceiro colocado Chelsea. Logo atrás, vem o West Ham, com 17 pontos e na quinta colocação após fazer 2 a 1 no Aston Villa (décimo, com 15), no Estádio Olímpico de Londres.

Nesta segunda, o West Ham contou com um gol no início de cada tempo para garantir o seu triunfo. O italiano Angelo Ogbonna marcou aos dois minutos da etapa inicial e Jarrod Bowen fez o seu no primeiro do segundo. O Aston Villa, que teve o brasileiro Douglas Luiz como titular, marcou com Jack Grealish aos 25 minutos do primeiro tempo.

Para seu azar, não era o dia de Olive Watkins. O atacante perdeu um pênalti na segunda etapa. Nos acréscimos, o seu gol, que seria o do empate para o time de Birmingham, foi anulado após consulta ao VAR.