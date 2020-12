Na Agenda da Memória 2020, dezembro...

Terça-feira, 1º de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1398

Manchete – Capuava impressiona Rademaker. O vice-presidente da República, almirante Augusto Rademaker, visitou ontem (30 de novembro de 1970), por mais de três horas, as obras de construção da Petroquímica União, entre Santo André e Mauá.

Ele assistiu à assinatura de contrato entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Santo André de um empréstimo de 29 milhões de cruzeiros para obras de pavimentação, urbanização e iluminação.

São Bernardo – A Prefeitura construía o ‘Baetão’, chamado de o maior ginásio de esportes distrital do Grande ABC, com capacidade para 3.000 pessoas em área de 5.500 m². Projeto dos arquitetos Luis Carlos e Nelson Wending.

São Caetano – A Prefeitura anunciava a construção de uma praça pública em frente ao Paço Municipal, na Avenida Goiás.

Em 1 de dezembro de...

1915 – Presidente (governador) do Estado, Rodrigues Alves cria uma escola na estação de São Caetano, distrito de Santo André, município de São Bernardo.

1920 – Lei municipal autoriza a Prefeitura de São Bernardo a firmar contrato com a firma ‘Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company’ para reforma da rede telefônica no município.

A pianista Guiomar Novaes realiza recital de despedida no Teatro Municipal de São Paulo, antes de viajar para os Estados Unidos.

1930 – Revolução em curso. Toma posse o primeiro ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Lindolpho Collor.

1935 – Cerâmica Santa Helena, de José Gomes e João Chiarotti, é fundada em Mauá.

Hoje

- Dia Internacional da Luta contra a Aids





Santos do dia

- Bv. Charles de Foucauld