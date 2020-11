Auricchio tira licença e presidente da Câmara assume cargo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/11/2020 | 18:05



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), decidiu tirar licença da função para seguir o tratamento médico. Durante o período de afastamento, o posto ficará a cargo do atual presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), uma vez que o vice-prefeito Beto Vidoski (PSDB) declinou da ideia de assumir a vaga.

Auricchio teve alta no domingo, depois de quase duas semanas internado no Hospital Sírio-Libanês, com diagnóstico de Covid-19. O tucano, que teve o resultado positivo na semana da data do primeiro turno do pleito, chegou a ficar entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A licença do cargo se dará por tempo indeterminado.