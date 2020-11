Ticiane Pinheiro leva as filhas Rafaella e Manuella para visitarem Karina Bacchi e Enrico

30/11/2020 | 18:10



Ticiane Pinheiro e Karina Bacchi, que fizeram juntas o reality Simple Life: Mudando de Vida em 2007, se reencontraram na manhã desta segunda-feira, dia 30. As apresentadoras passaram um tempinho juntas e aproveitaram para fazer atividades com os filhos: Rafaella Justus, filha de Ticiane e Roberto Justus, Manuella Tralli, fruto do relacionamento da jornalista com César Tralli, e Enrico, filho de Karina e Amaury Nunes, que em breve assumirá a paternidade do garoto em documentos oficiais.

No Instagram, Tici afirmou que estava com saudades da amiga e do afilhado.

Delícia de manhã. Matando as saudades do meu afilhado @enricobacchioficial e da minha amiga da vida toda @karinabacchi!!! AMEI juntar nossos filhos! AMO VOCÊS. VOLTEM SEMPRE, escreveu.

Já Bacchi aproveitou para elogiar as filhas da apresentadora.

Encontro de comadres e crianças para matar a saudades, obaaaa. @ticipinheiro que delícia nosso encontro! Rafinha e Manu estão lindas demais! @enricobacchioficial também ficou muito feliz.

E aí, você também ama essa amizade?