Prefeitura de São Caetano lacra bares por descumprimento de regras contra a Covid-19

Do Diário do Grande ABC



30/11/2020 | 17:52



A Prefeitura de São Caetano lacrou, no fim de semana - entre sábado (28) e esta segunda-feira (30), três bares que descumpriram as regras contra a Covid-19. De acordo com o Paço, os estabelecimentos tinham aglomerações e os clientes não utilizaram máscaras. Outros 12 bares foram fechados, temporariamente, após a presença dos fiscais, podendo reabrir desde que cumpram os protocolos. Os lacrados só poderão voltar a funcionar após processo administrativo, desde que também estejam de acordo com as normas, e estão passíveis de multa.

Como todo o Estado e a maior parte do País, São Caetano registra alta no número de infectados e vítimas da doença. De acordo com o boletim mais recente (29/11), a média móvel de novos casos está em 41,1 por dia, enquanto que a de óbitos atinge 1,29. Em 15 de novembro, esses números eram de 35,1 (novos casos) e 1 (óbito). Diante desse cenário, a Prefeitura intensificou a fiscalização junto aos estabelecimentos comerciais nas últimas semanas, garantindo o cumprimento das regras de enfrentamento da pandemia, como distanciamento mínimo para evitar aglomerações, uso de máscaras e oferta de álcool em gel.

“Desde o início da quarentena, nossos fiscais têm atuado no sentido de, primeiramente, orientar sobre o cumprimento das novas regras. Somente em casos de reincidência é que os estabelecimentos são lacrados”, afirma o diretor de Controle Fiscal da Atividade Econômica da Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão), Ítalo Dal’Mas Júnior.