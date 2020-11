Restaurante em São Caetano lança menu em homenagem a Maradona

Do Diário do Grande ABC



30/11/2020 | 17:29



O mundo recebeu com tristeza no último dia 25 de novembro a notícia da morte de Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos . Ele morreu aos 60 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Para homenagear o ídolo do futebol argentino, o restaurante Casa Porteña, de São Caetano, oferece cardápio especial, composto por entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 69.

O menu conta com dois de seus pratos preferidos: empanada de carne com ovos e risoto de quatro queijos e champignon. Sugestão para abrir o apetite, a empanada é preparada com apara de mignon cortada na ponta da faca, e leva batata cozida, ovos e mix de temperos da casa. Como prato principal, shoulder assado na parrilla, acompanhando de risoto de quatro queijos e champignon. Para encerrar, o tradicional churros com o legitimo doce de leite argentino. O menu em homenagem a “Don Diego” estará disponível até 4 de dezembro, no período do almoço e jantar.

A Casa Porteña fica no 2º piso do Park Shopping São Caetano, na Alameda Terracota, 545, Bairro Cerâmica. Site www.casaportena.com.br .