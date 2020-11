Mesmo sem contrato fixo com a Globo, Vera Fischer, Antonio Fagundes e outros nomes são confirmados em próximas novelas

30/11/2020 | 17:10



Muitos atores e atrizes, veteranos e também mais jovens, tiveram seus contratos com a Globo dispensados nos últimos anos. Isso faz parte da nova política da emissora, que prefere contratar os artistas por obra, e não mais manter a maioria de seus astros e estrelas sob o contrato exclusivo.

Dessa forma, apesar de terem anunciado que foram dispensados, alguns nomes estão confirmados em próximas novelas. É o caso de Vera Fischer, no ar atualmente no Vale a Pena ver de Novo em Laços de Família. De acordo com o colunista Fefito, a atriz estará em Olho por Olho, nova trama de João Emanuel Carneiro, e deve fazer par com Miguel Falabella, que também não tem mais contrato fixo com a emissora. A novela tem previsão de estreia em 2022.

Antes da novela do autor de Avenida Brasil, deve ir ao ar no horário nobre o remake de Pantanal. E, enquanto a nova Juma ainda não foi anunciada, o nome de Antonio Fagundes é certo para voltar na nova versão do sucesso da extinta TV Manchete.

Outros nomes dispensados pela Globo devem dar as caras nas telinhas em breve, segundo o colunista: Isabella Santoni estará em Além da Ilusão, novela das seis que estreia em 2021, Malvino Salvador fará uma participação na próxima temporada de Malhação, e Stênio Garcia já é nome confirmado na próxima novela de Glória Perez, também prevista para 2022.