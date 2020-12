Obituário - 1 de dezembro de 2020

Ademir Medici



Santo André, sábado, dia 28 de novembro

Antonio Carlos dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 28, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.





Santo André, domingo, dia 29 de novembro

Claudionor de Santana Chaves, 89. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Beraldo, 87. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Adelina Dias dos Santos, 86. Natural de Itacarambi (Minas Gerais). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Atayde Fernandes Dias da Silva, 84. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lourdes Apparecida Finoti, 81. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Luzia Maria dos Santos, 80. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Coutinho de Asevedo, 79. Natural de Nova Venecia (Espírito Santo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Ribeiro Perencin, 76. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pires da Fonseca, 68. Natural de Ferros (Minas Gerais). Residia no Parque São Francisco, em Itapecerica da Serra (São Paulo). Dia 29, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Valdir Antonio Barboza, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Urbanes Nascimento de Souza, 64. Natural de Afuá (Pará). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 29, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Promotora de vendas. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Dionizia Reis da Silva, 63. Natural de Barra Mansa (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Francesconi, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Prático de farmácia. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina das Graças Ponciano, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, 30 de novembro

Altamiro Tosta Sampaio Filho, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 29 de novembro

Raimunda Felizbela da Silva, 89. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

José Jacob Silingrin, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Sandra Regina Moraes Siqueira, 56. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Centro de São Bernardo. Autônoma. Dia 29. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 27 de novembro

Marcos Antonio Campana, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



São Caetano, sábado, dia 28 de novembro

Roque Latancio, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 29 de novembro

Anaide Alves da Silveira, 84. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 28 de novembro

Alice Maria da Conceição, 98. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemit[erio Santa L[idia.

Geny de Oliveira Barros, 97. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sebastiao Malaquias da Silva, 92. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Nestor Cano Munhoz, 85. Natural de Santo André. Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 28. Memorial Parque Grande ABC.

Lourival Alves da Rocha, 68. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Francisco José da Silva, 67. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Ikeda, em Suzano (São Paulo). Dia 28, em Mauá. Colina dos Ipês, em Suzano, Mauá.

Mauricio Alves de Carvalho, 57. Natural de Sao Paulo (Capital. Residia no Parque das Americas, em Mauá. Dia 28. Cemiterio Santa Lidia.

Walmir Barbosa, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Alves do Nascimento, 55. Natural de Aurora (Ceará). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 29 de novembro

Paulo Antonio da Silva, 81. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

José Gonçalves de Souza, 65. Natural de Salto da Divisa (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Elenice Rocha de Santana, 55. Natural do Estado de Sergipe. Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Thais Dias dos Santos, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.