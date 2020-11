Filha de Fátima Bernardes, Beatriz Bonemer esclarece que não namora Giulia Costa

30/11/2020 | 16:10



Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, precisou esclarecer algo curioso em seus Stories do Instagram. No último domingo, dia 29, ela deixou bem claro que não namora Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo. Bia ainda disse que essa era a pergunta que mais estava recebendo na rede social, já que abriu uma caixinha de questões para interagir com os seus seguidores.

- Gente, eu vou responder essa porque a maior parte das perguntas é sobre isso, ou tem alguma relação com isso. Então, não. Eu não namoro a Giulia. Nós somos amigas que comentam nas fotos uma da outra como qualquer outra amiga comentaria. É isso.

Beatriz também respondeu a algumas outras suposições. A filha de Bonner declarou que é tímida em determinadas situações e que é bem calma e alto astral. Entretanto, na hora de responder sobre contatinhos, Bia simplesmente disparou que é libriana. Será que isso significa que ela é bem desapegada e não tem só um pretendente à vista?

Piscina

Recentemente, Beatriz Bonemer ainda encantou os seus seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto de maiô. Na legenda, ela escreveu:

Eu queria estar assim nessa sexta com sol.