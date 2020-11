30/11/2020 | 16:10



Sheron Menezzes encantou os seus seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto em família no último domingo, dia 29. Na rede social, a atriz posou ao lado do companheiro Saulo Bernard e do filho Benjamin, e na legenda, fez uma declaração simples, mas muito significativa:

Obrigada por tudo isso, escreveu.

Nos comentários do post, a artista recebeu diversos elogios. Vale lembrar que Sheron fez aniversário recentemente; na última quinta-feira, dia 29, a atriz completou 37 anos de idade! Com certeza ela tem muito o que comemorar, não é?