Beth Goulart atualiza informações sobre quadro de saúde de sua mãe, Nicette Bruno: - Ela está melhor, graças a Deus

30/11/2020 | 15:10



A atriz Nicette Bruno, de 87 anos de idade, foi diagnosticada com o novo coronavírus e está internada em um hospital no Rio de Janeiro. Na tarde dessa segunda-feira, a filha de Nicette, a também atriz Beth Goulart, gravou um vídeo em seu Instagram para atualizar as informações sobre o estado da saúde de sua mãe:

- Ela está melhor, graças a Deus. O médico hoje vai tentar tirar a ventilação não invasiva, para ver se ela consegue respirar só com o oxigênio. Esse é um sinal de melhora, mas vamos continuar firmes e fortes, nessa corrente de oração, de pensamento positivo, para que ela vença essa batalha, que ela saia de lá com saúde, totalmente reestabelecida.

Na legenda da publicação, Beth disse que Nicette apresenta quadro estável, consciente e respondendo bem ao tratamento. No vídeo, ela ainda enviou uma mensagem de apoio para quem está passando pela mesma situação:

- A todos os doentes, a todos os familiares, para que essa corrente de amor se estenda a todas as pessoas. Minha gratidão profunda a todos pelas palavras e pelas orações.