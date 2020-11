Rodrigo Hilbert lembra período que passou separado de Fernanda Lima: - Nem sei por que se separou

30/11/2020 | 15:10



Se tem algo que é consenso nacional é o fato de Rodrigo Hilbert ser um homem daqueles. O apresentador do Tempero de Família, programa do GNT, é daqueles que sabem fazer tudo e que tem uma família linda, já que é casado com Fernanda Lima, com quem está há 18 anos, e tem três filhos. Mas nem tudo são flores na vida do casal. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, ele relembrou o tempo que ficou separado do seu grande amor, refletindo sobre a vida e contando se faria algo diferente em sua história, já que completou 40 anos de idade:

- Eu fiz 40 anos? Passou tudo isso? Se fosse para tirar alguma coisa, não tiraria nada. Foi tudo certo. Até os momentos difíceis. Perdi meu pai, meu sogro... Tudo isso valeu como aprendizado. Mas, profissionalmente falando, foi muito bacana. Tive alguns sustos. Por exemplo, quando neguei um contrato de renovação com a Globo por três anos para acreditar no sonho da culinária que nem existia no papel. Foi complicado entender que era isso que eu queria. Acreditei no sonho. Depois vieram os filhos. Teve até o momento em que eu e Fernanda ficamos separados para entender (Hilbert e Fernanda Lima passaram cerca de dois afastados). A gente não tinha a menor dúvida, nem sei por que se separou. Mas tivemos que passar por isso. João e Francisco (de 12 anos de idade) me fizeram crescer muito como homem e olhar para a vida de forma diferente, com mais responsabilidade. E agora chega a Maria (de 1 ano de idade). Tenho sei lá mais quantos anos de vida, se der tudo certo. Espero continuar assim. Não quero que seja tudo perfeito. Quero ter coisa para refletir. O mundo muda muito. A gente não pode manter a mesma cabeça. Tem que evoluir com o universo. Essa constante reflexão reverbera na educação dos filhos.

Além disso, Hilbert ainda disse no bate-papo que ele e Fernanda estão sempre muito atentos para que os meninos lidem com a exposição da melhor forma possível:

- Acho que, graças à Fernanda, eles têm muito bem formada na cabeça a ideia de que os pais são conhecidos pelo trabalho, pela profissão deles, e que isso gera interesse das pessoas. E eles respeitam muito as pessoas. Quando pedem foto, entendem completamente. Mesmo que estejamos atrasados ou correndo para pegar um voo, eles param, não enchem. E às vezes até lembram: Você falou que ia tirar foto depois. Super de boa. Eles têm o pé no chão, têm essa consciência do trabalho dos pais.

Agora, ele está gravando Tempero de Família ? Não Joga Fora, próxima temporada de seu programa no canal pago com estreia prevista para março de 2021. Nesses episódios que estão por vir ele vai mostrar como reaproveitar alimentos e reinventará receitas. Quer mais? Em uma oficina, Rodrigo também aparecerá transformando sucatas em peças para compor a cozinha:

- Vamos dar umas ideias para a galera. Como fazer um pendurador de panela, por exemplo. Ou um balcão mais útil, uma prateleira... Tudo para dar uma reinventada na cozinha, mudar a cara dela. Acho que a cozinha tem que ser aconchegante. É o melhor lugar da casa.

Quem já quer ver a nova temporada levanta a mão!