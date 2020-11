FLIP virtual e Festival Gastronômico: confira as atrações de Paraty em dezembro

Redação

Do Rota de Férias



30/11/2020 | 14:18



Paraty, no Rio de Janeiro, costuma ficar agitada no verão com a realização de diversos eventos culturais e festivais. Nesta temporada, a programação está recheada, mas com diversos procedimentos específicos por conta do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

A agenda local foi adaptada à nova realidade e aos protocolos de segurança impostos pelo programa “Paraty Espera Por Você”. Assim, algumas edições online foram sugeridas pelos próprios organizadores, diante das dificuldades logísticas e o risco representado por possíveis aglomerações.

É o caso da famosa Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), que neste ano terá formato virtual. A 18ª edição do evento será realizada entre 3 e 6 de dezembro.

Divulgação Paraty

Flip virtual

A programação da Flip terá mesas transmitidas ao vivo em plataforma própria e nas redes sociais da festa. Estão confirmadas as presenças de autores internacionais, como a britânica Bernardine Evaristo (Londres, 1959 – vencedora do Booker Prize 2019) e a colombiana Pilar Quintana (Cali – Colômbia 1972). O brasileiro Itamar Vieira Junior (Salvador-BA, 1979) também estará presente.

Outra novidade é que a Flip Virtual não terá um autor homenageado, como de costume. Em vez disso, serão homenageados artistas que foram levados pela pandemia, como o escritor Sergio Sant’Anna, o compositor e letrista Aldir Blanc e o artista plástico Abraham Palatnik.

Festival Gastronômico de Paraty

Entre os eventos presenciais que serão realizados em dezembro está o Festival Gastronômico de Paraty, marcado entre os dias 4 e 6. Ele será enxuto, porém, com foco na participação online dos chefs convidados, e investirá no circuito gastronômico de alguns restaurantes, que vão preparar pratos especiais e temáticos.

O tema deste ano é “Raízes”, no sentido literal da palavra: mandioca, batata doce, cenoura, beterraba, taioba de dedo. Além dos tradicionais pratos especiais oferecidos pelos mais de 30 restaurantes participantes do circuito, o evento terá aulas-show na Capelinha N.S. das Dores, um dos cartões-postais de Paraty.

Participarão ainda do festival produtores locais, chefs da cidade e artesãos. “Será um evento para saborear, em todos os sentidos”, afirma Georgia Joufflineau, uma das organizadoras do festival.

Casa da Cultura

Descobrir as particularidades que tornam Paraty um lugar extraordinário no mundo, a ponto de ser reconhecido pela Unesco com o título de Patrimônio Mundial, é um dos objetivos das novas exposições da Casa da Cultura de Paraty, reaberta ao público desde 13 de outubro (sob agendamento prévio).

Um dos programas legais na cidade é visitar a Casa, sempre com mostras interessantes e gratuitas. Estão em cartaz: “Paraty, Cultura e Biodiversidade”, “Caminhos do Mar”, “Farinha da Terra”, “Saberes e Fazeres: Armazém Paraty” e “Cirandeiros de Paraty: retratos de caiçaras por um caiçara”.

As exposições mostram uma cartografia de “saberes e fazeres de Paraty”, levando a um passeio pelos antigos armazéns da cidade e mapeando conhecimentos dos povos caiçara, quilombola e indígena. Já na mostra “Cirandeiros de Paraty”, os visitantes podem conhecer o ritmo Ciranda Elétrica, desdobramento da tradicional ciranda, além de conferir os retratos dos mestres e mestras da ciranda de Paraty.

Onde ficar em Paraty

As pousadas de Paraty, em sua maioria, reabriram as portas no segundo semestre, como é o caso da Pousada do Sandi. Com novo projeto de decoração, e uma agência interna para customizar as experiências dos hóspedes, o local conta com 27 quartos em um cenário que mistura o colonial ao contemporâneo.