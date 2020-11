Doria afirma que lockdown não está sendo considerado

30/11/2020 | 13:59



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que não considera um lockdown ou fechamento absoluto do comércio em São Paulo, apesar da medida ser um mecanismo existente contra a propagação da covid-19. Nesta segunda, 30, Doria anunciou medidas mais restritivas de quarentena para conter a piora dos índices epidemiológicos da doença no Estado.

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), até este domingo (29), o Estado registrava aumento de 8,9% na variação mensal de novos casos confirmados, 8,4% em novas internações e queda de 12,9% em óbitos. O comparativo considera os últimos 30 dias contra os 30 dias anteriores.

Retornam para a fase amarela as regiões atualmente na Fase 2 Verde, segunda menos restritiva: a Região Metropolitana de São Paulo bem como a Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté. A área concentra cerca de 76% da população do Estado.

Com as mudanças anunciados hoje, o Estado volta a proibir eventos com pessoas em pé e diminui a lotação em todos os setores de comércio de 60% para 40% da capacidade total. O horário de funcionamento volta a ser restrito a 10h diárias e estabelecimentos podem funcionar até as 22h.

De acordo com a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a próxima classificação ordinária está agendada para o dia 04 de janeiro, agora com acompanhamento semanal de todos os dados, que antes era feita com base nos dados dos últimos 28 dias.

Reunião

Doria afirmou que se reúne virtualmente, amanhã (1º) às 16h, com os prefeitos de 62 municípios paulistas que apresentaram piora nos índices epidemiológicos da covid-19, em especial, das taxas de internação. Foram selecionados os municípios com mais de 70 mil habitantes que tiveram ocupação média de leitos superior a 75% ou aumento da ocupação acima de 10 pontos percentuais na comparação entre os últimos sete dias e os sete dias anteriores. O governador disse também que quer conversar com os novos prefeitos eleitos para atualizá-los das regras do Plano São Paulo de quarentena.

Confira a lista a seguir:

1. Guarulhos

2. São José dos Campos

3. Sorocaba

4. Mogi das Cruzes

5. Diadema

6. Carapicuíba

7. Piracicaba

8. Itaquaquecetuba

9. Bauru

10. Franca

11. Guarujá

12. Taubaté

13. Suzano

14. Sumaré

15. Embu das Artes

16. Barueri

17. Indaiatuba

18. São Carlos

19. Itapevi

20. Americana

21. Marília

22. Jacareí

23. Araraquara

24. Presidente Prudente

25. Ferraz de Vasconcelos

26. Santa Bárbara d'Oeste

27. Francisco Morato

28. Itapecerica da Serra

29. Pindamonhangaba

30. Itapetininga

31. Franco da Rocha

32. Mogi Guaçu

33. Atibaia

34. Santana de Parnaíba

35. Araras

36. Cubatão

37. Valinhos

38. Jandira

39. Votorantim

40. Ribeirão Pires

41. Guaratinguetá

42. Barretos

43. Itatiba

44. Catanduva

45. Caraguatatuba

46. Poá

47. Salto

48. Ourinhos

49. Paulínia

50. Leme

51. Caieiras

52. Itanhaém

53. Mairiporã

54. Itapeva

55. Caçapava

56. Arujá

57. Ubatuba

58. Lins

59. Jaboticabal

60. Bebedouro

61. Itapira

62. Cosmópolis