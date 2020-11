Bruna Marquezine, Manu Gavassi e elenco estrelado são anunciados em Maldivas, nova série da Netflix

30/11/2020 | 13:10



Amigas desde que contracenaram em Em Família, novela de 2014, Bruna Marquezine e Manu Gavassi vão trabalhar juntas mais uma vez! Trata-se de Maldivas, nova série da Netflix que tem previsão de estreia em 2021.

Além das duas, o elenco estrelado conta com Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Danilo Mesquita, Samuel Melo, Romani, Vanessa Gerbelli, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, Filipe Ribeiro e Fernanda Thurann! O roteiro é assinado por Natália Klein, conhecida por escrever e protagonizar a série Adorável Psicose. Ela também estará no elenco da produção.

Segundo comunicado enviado pela assessoria da Netflix, Maldivas é uma mistura de drama com comédia ambientado no condomínio que dá nome à série, cheio de personagens inusitados e muita intriga e mistérios. Abaixo, a sinopse oficial divulgada pelo serviço de streaming:

O enredo começa quando a goiana Liz (Bruna Marquezine) se muda para o Rio com o objetivo de reencontrar sua mãe, que morre em um incêndio misterioso. Tentando buscar respostas para a repentina morte de sua mãe, ela terá que se esconder do investigador Denilson (Romani), e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Entre eles, estão Milene (Manu Gavassi), a rainha do Maldivas, com uma vida aparentemente perfeita junto ao marido, o cirurgião plástico Victor Hugo (Klebber Toledo); e Rayssa (Sheron Menezzes), uma ex-cantora de axé convertida em empresária de sucesso, casada com o ex-vocalista de sua banda, Cauã (Samuel Melo). Já Kat (Carol Castro) é uma mãezona cujo marido, Gustavo (Guilherme Winter), cumpre prisão domiciliar. Ainda na trama estão Verônica (Natalia Klein), uma outsider que destoa das mulheres do Maldivas e Miguel (Danilo Mesquita), o noivo interiorano de Liz.