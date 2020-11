Os melhores pacotes de Natal e Ano Novo para viajar pelo Brasil

Crédito: Divulgação

O hotel-butique Juma Ópera está com promoções especiais para quem deseja passar as festas de fim de ano em Manaus. No Natal, as opções são de uma ou duas noites de hospedagem, entre 24 e 26 de dezembro. Os valores, que variam de R$ 1.273 a R$ 4.308, dependendo da quantidade de diárias e categoria de apartamento, incluem ceia com decoração natalina, música ao vivo e cardápio exclusivo, além de uma garrafa de vinho, água mineral e refrigerantes. O café da manhã do dia 25, com panetones e bolos natalinos, também está incluso. Já no Réveillon, o pacote também oferece uma ou duas noites de hospedagem e ceia temática, com direito a uma garrafa de Chandon Brut Rosé e música ao vivo durante toda a noite, assim como bar e pista de dança no rooftop do hotel. No dia 1º, os hóspedes poderão desfrutar de um brunch incluído nos valores, que vão de R$ 1.771 e R$ 5.428