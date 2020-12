Ainda dá tempo: 30 pacotes de Natal e Ano Novo para viajar pelo Brasil

Crédito: Divulgação

No resort Le Canton, em Friburgo, no Rio de Janeiro, os jantares dos dias 24 e 31 terão um cardápio especial, criado pelo chef Eduardo Lage. Entre as opções estarão pães artesanais, queijos produzidos na fazenda do empreendimento, poke de salmão, medalhão de mignon, camarão dry rub, peru ao molho de champanhe, bolinhos e pastéis de bacalhau. O pacote de Natal, entre os dias 23 e 27 de dezembro, inclui também atividades como confecção de biscoitos natalinos para crianças, festa e chegada do Papai Noel, trazendo presentes para as crianças. A acomodação dupla nos três hotéis do complexo – Village, Magique e Fazenda Suíça – custa a partir de R$ 6.720, com uma criança de até 12 anos no mesmo quarto dos pais grátis. Já o pacote válido de 29 de dezembro a 3 de janeiro inclui a festa da virada, com queima de fogos, e um espumante por família. A acomodação para dois adultos nos hotéis Village, Magique e Fazenda Suíça incluem hospedagem para uma criança de até 12 anos e custa a partir de quatro parcelas de R$ 10.676