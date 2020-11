Nicette Bruno é internada com covid-19 no Rio de Janeiro

30/11/2020 | 10:19



A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, está internada em hospital do Rio de Janeiro, com covid-19. A informação foi confirmada por suas filhas, Bárbara Bruno e Beth Goulart, por meio de vídeos postados em redes sociais no domingo, 29

Segundo Beth, sua mãe está no CTI, mas com ventilação mecânica não invasiva e não está entubada.

Bárbara reforçou a notícia, afirmando que a mãe está bem, mas que, "infelizmente, a covid bateu à nossa porta".

Ambas as filhas mostraram solidariedade com todas as pessoas que estão passando por esse processo.

"Esta pandemia não poupa ninguém por isso é importante tomar todos os cuidados, seguir todos os protocolos. Infelizmente mamãe pegou covid, mas ela está bem, enfrentando esta batalha contra o vírus e eu creio que mamãe vai sair dessa com muita força, muito amor e muita luz", escreveu Beth.