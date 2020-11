Após lesão, Danielle Winits volta ao Dança dos Famosos, lidera disputa e faz discurso emocionante

30/11/2020 | 09:10



O Dança dos Famosos está cada dia mais disputado. E a noite do último domingo, dia 29, foi uma prova disso. Com apresentações para lá de graciosas, os telespectadores tiveram também muita emoção, já que teve retorno de participante lesionado, assim como troca de professor no meio da disputa.

Para começar, Danielle Winits voltou ao quadro do Domingão do Faustão e mostrou todo o seu bailado e talento de bailarina. Ela ficou duas semanas afastada dos palcos por conta de uma lesão sofrida em um dos ensaios, e, por isso, fez um relato emocionado antes da apresentação de foxtrote.

- Que presente! Não podia deixar de começar esse dia de hoje enaltecendo e agradecendo imensamente a sua produção. Estou aqui não só por mim, mas por eles também, por você e por tudo que eu passei. No mesmo dia em que eu me acidentei, fiz disso uma mola propulsora. Nunca tinha me acidentado desse jeito e transformei pela minha paixão pela dança desde criança e pela criança que ainda sou.

Isso fez, inclusive, com que ela tivesse força total, já que ganhou dez de todos os jurados e ainda assumiu a primeira posição da disputa. Dani foi a primeira da temporada a receber cinco notas dez ao lado de seu parceiro, Fernando Schellenberg.

- Não somos competidores e sim artistas em prol de uma coisa muito maior. Estamos aqui para trazer esperanças para as pessoas de todo o Brasil, que estão precisando disso daqui, da nossa força. Essa vai ser a vitória de todos nós!, disse ela.

Troca de parceiro

A emoção não terminou por aí. Guta Stresser também foi um dos nomes fortes da noite, já que junto com Jefferson Bilisco arrasou no bailado. Porém, seu primeiro parceiro de apresentações, Marcus Lobo, testou positivo para a Covid-19 e precisou se afastar. Faustão anunciou a ausência do professor de dança no palco do programa e a atriz comentou a situação.

- Quero dedicar essa apresentação ao Marcão (Marcus Lobo), que foi quem me trouxe até aqui.

A atriz ainda disse:

- Foi uma semana que rolou muita tristeza. Fiquei pilhada e preocupada com o meu parceiro. Também com a família dele, que é maravilhosa. Fiz três testes essa semana e deu tudo negativo. No meio daquela tempestade, veio esse presente que é o Jefferson Bilisco. Ele me levou na dança com todo seu talento, gentileza e parceria. Então, gratidão gigante ao universo, comentou Guta, após a apresentação.