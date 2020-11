Prefeito eleito em Porto Alegre diz que 'economia e saúde andam juntas'

30/11/2020 | 08:22



O prefeito eleito em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) disse que planeja se reunir já nesta segunda-feira, 30, com o atual prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB) a fim de tratar do avanço da covid-19 no município. Em entrevista à rádio CBN, Melo afirmou ter muita clareza que a pandemia "é séria" porém ressaltou que "a economia e a saúde precisam caminhar juntas".

"No nosso radar (está) não fechar a cidade", afirmou o prefeito eleito.

Segundo Melo, a previsão é que a partir da terça-feira haja um comitê de transição para tratar deste assunto.

O discurso de atenção concomitante à saúde e emprego tem sido usado pelo presidente Jair Bolsonaro para sustentar medidas mais lenientes contra a covid-19 sob o argumento de que o isolamento social causaria outras doenças como depressão e desnutrição.

Apesar da menção a Bolsonaro, Melo afirmou que o presidencialismo é um "grande mal" e defendeu uma reforma política.

O prefeito eleito de Porto Alegre também fez um aceno ao prefeito de São Paulo - reeleito no domingo, 29 -, Bruno Covas (PSDB): mandou um abraço e disse que gostaria de visitá-lo para conversar sobre transporte coletivo.