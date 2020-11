David Prowse, intérprete do Darth Vader em Star Wars, morreu em decorrência do coronavírus

30/11/2020 | 08:10



O ator David Prowse, famoso por interpretar o famoso vilão Darth Vader na franquia Star Wars, morreu no dia 29 de novembro aos 85 anos de idade. O jornal The Guardian revelou um comunicado oficial do agente do artista, Thomas Bowington, que lamentou a perda, mas até então não havia revelado a causa da morte do ator.

Mas em entrevista ao jornal The Sun, Rachel Prowse, filha de David, contou que ele foi vítima do novo coronavírus. Ele morreu em decorrência da doença cerca de duas semanas após ser testado positivo para a Covid-19. David estava internado em um hospital em Londres, na Inglaterra.

É horrível que as restrições da COVID impediram de nos despedirmos dele, disse ela, que ainda revelou que o pai já tinha o diagnóstico de Alzheimer.