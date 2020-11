30/11/2020 | 07:33



Cícero Lucena (PP) foi eleito prefeito de João Pessoa com 53,12% dos votos válidos (185.055) ante aos 46,84% (163.030) de Nilvan Ferreira (MDB). Lucena, que já foi prefeito por dois mandatos consecutivos (1997-2005), ex-governador e ex-senador pela Paraíba, recebeu apoio do atual governador do Estado, João Azevêdo (Cidadania).

Após o final da apuração, Azevêdo disse que "venceu o respeito", ao parabenizar Lucena.

O prefeito eleito de João Pessoa recebeu o apoio dos senadores José Maranhão (MDB) e Cássio Cunha Lima (PSDB) e tinha como vice um major do Exército, Eduardo de Morais Milanez, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.