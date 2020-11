29/11/2020 | 18:38



Com 88,21% das seções apuradas, o candidato do MDB à prefeitura de Teresina (PI), Dr. Pessoa, está matematicamente eleito com 62,27% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Kleber Montezuma, do PSDB, com 37,73% dos votos.

A vitória de Dr. Pessoa, que recebeu apoio do governador do Piauí, Wellington Dias (PT), põe fim a quase 30 anos de gestão tucana na capital do Estado. O resultado deste domingo interrompe uma sequência de sete vitórias consecutivas do PSDB em Teresina.