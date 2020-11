Em jogo com choque de cabeça, Wolverhampton vence Arsenal no Inglês

29/11/2020 | 18:30



Em jogo marcado por um forte choque de cabeça, o Wolverhampton foi até o Emirates Stadium e venceu o Arsenal por 2 a 1, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. No lance mais chamativo da partida, o brasileiro David Luiz se chocou de cabeça com Raúl Jiménez, que caiu desacordado em campo.

O triunfo fora de casa levou o Wolves aos 18 pontos, na sexta colocação da tabela. Já o Arsenal, ainda perdido nesta temporada, ocupa o 14º posto, com 13 pontos. A liderança pertence ao Tottenham, com 21 pontos.

Em Londres, o jogo foi paralisado logo aos 5 minutos, por cerca de 12 minutos, devido ao choque entre o zagueiro brasileiro e Jiménez. O atacante mexicano levou a pior e caiu desacordado em campo. O jogador do Wolverhampton foi imobilizado pelos médicos e deixou o gramado de maca. Em seguida, foi encaminhado ao hospital.

David Luiz sofreu um pequeno ferimento no nariz e na cabeça e voltou a campo com uma faixa no local. Só deixou o gramado no intervalo.

Quando a bola voltou a rolar, após este susto, o time visitante passou a assustar a defesa do Arsenal. Aos 27, a bola entrou. Após cruzamento da direita, Leander Dendoncker cabeceou forte e acertou o travessão. No rebote, Pedro Neto encheu o pé e estufou as redes.

O empate dos anfitriões veio três minutos depois. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães escorou, de cabeça, cruzamento da direita, e mandou para o gol.

Mas o Wolverhampton retomou a liderança do placar antes do intervalo. Aos 41, Pedro Neto entrou na área do Arsenal como quis, diante de três marcadores que não fizeram nada, e bateu para o gol. O goleiro Bernd Leno defendeu, mas deu rebote e Podence só completou para as redes.