Clima é tranquilo no comitê de Taka Yamauchi; candidato não confirma onde vai acompanhar apuração

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 17:16



Comitê do candidato a Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi (PSD), na Vila Conceição, tem pouco movimento. Apenas alguns apoiadores esperam pelo início da contagem dos votos. A assessoria de imprensa do prefeiturável não confirmou onde ele vai acompanhar a contagem dos sufrágios. Vale lembrar que o candidato perdeu o pai, Mitsue Yamauchi, 79 anos, no sábado à noite, e neste domingo, antes da votação foi ao sepultamento.

Apesar do clima nada festivo, apoiadores mantém animação em relação ao resultado e destacam a rejeição que sentiram ao projeto do concorrente José de Felippi (PT) durante o dia de votação. Os primeiros boletins de urna que chegam ao comitê mostram desempenho equivalente entre os concorrentes.