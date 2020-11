Bruno Guimarães marca pela primeira vez, Lyon ganha e encosta no PSG

29/11/2020 | 15:48



Bruno Guimarães fez sua melhor partida pelo Lyon neste domingo. Além de anotar seu primeiro gol no clube, o meia brasileiro quase não errou passes, atacou muito e ainda ajudou na marcação. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Reims, o Lyon encostou no líder Paris Saint-Germain.

O ex-jogador do Athletico-PR deixou sua marca aos 4 minutos do segundo tempo. Após boa trama pela esquerda, ele recebeu livre e bateu, a bola desviou no zagueiro e tirou do goleiro. Ele se emocionou, ergueu os dedos aos céus e dedicou o gol ao pai.

Bruno precisou de 20 jogos para fazer seu primeiro gol no Lyon. Foi o segundo do time no jogo deste domingo. Ekambi havia aberto o placar. E Dembele fechou o triunfo, que levou a equipe aos 23 pontos, dois atrás do PSG.

Foi a terceira vitória seguida do Lyon no Campeonato Francês. E já são nove partidas de invencibilidade dos comandados de Rudi Garcia. Perdeu somente na primeiro rodada.

Com meio-campo recheado de brasileiros, com Bruno Guimarães, Thiago Mendes e Lucas Paquetá, o Lyon mostra força no Francês e está na luta para tentar acabar com a hegemonia do PSG.

Enquanto o Lyon festeja a segunda colocação, o Stade de Reims segue na luta contra a queda. Está em 17°, com somente nove pontos.