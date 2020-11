Após alta médica, Leda Nagle aparece em vídeo agradecendo o apoio dos médicos e rasga elogios para o filho, Duda Nagle

29/11/2020 | 15:11



Leda Nagle tomou um verdadeiro susto testando positivo para o novo coronavírus e no último sábado, dia 28, a artista teve alta médica e agora pode continuar os tratamento dentro de sua própria casa.

Visivelmente mais disposta, a mãe de Duda Nagle acabou compartilhando neste domingo, dia 29, um vídeo em seu canal oficial do YouTube onde ela comenta que está ainda usando alguns aparelhos, tomando alguns remédios e agradeceu muito toda a ajuda dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que cuidaram do quadro dela quando ainda estava no hospital.

Leda ainda contou no vídeo que continua fazendo fisioterapia e além disso, agradeceu também ao público e ao filho, Duda Nagle, que foi um grande enfermeiro e a ajudou demais em tudo.