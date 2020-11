Causa da morte de Sean Connery é revelada

29/11/2020 | 15:11



No dia 31 de outubro de 2020, o mundo se despediu do ator Sean Connery, que entre vários papéis no cinema, se destacou por ser o primeiro a assumir o personagem James Bond nos filmes da franquia 007. Na ocasião, a viúva de Connery, Micheline Roquebrune, disse que o ator tinha morrido em paz durante o sono. Ele tinha 90 anos de idade.

O site TMZ teve acesso ao documento da autópsia de Connery, que revela que ele morreu de insuficiência respiratória como resultado de pneumonia, velhice e fibrilação atrial, que se trata de uma frequência cardíaca irregular que pode aumentar o risco de derrames, insuficiência cardíaca e outras complicações relacionadas ao coração.

Dias após a morte do ator, Micheline contou que realizaria o último desejo do amado: que suas cinzas fossem espalhadas nas Bahamas e também em sua terra natal, a Escócia.