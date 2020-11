29/11/2020 | 14:53



O tráfego de veículos na Concessionária da Rodovia Sul-Matogrossense (CCR MS Via) aumentou 15,1% na semana entre 20 e 26 de novembro de 2020, sendo uma alta de 9,2% de veículos de passeio e de 16,6% em veículos comerciais, em comparação com igual período do ano passado, informou a CCR em documento encaminhado hoje à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No acumulado do ano até 26 de novembro, o tráfego total de veículos na MS Via apresenta queda de 0,8% em comparação com igual período do ano passado. Nesse mesma base comparativa, o tráfego de veículos de passeio registra queda de 10,8%, ao passo que a movimentação de veículos comerciais mostra aumento de 2%.