Vanderlan vota em Goiânia com governador Caiado e se diz confiante em vitória

29/11/2020 | 14:49



Confiante na vitória mesmo mal posicionado em pesquisas de intenção de voto, o candidato à prefeitura de Goiânia e Vanderlan Cardoso (PSD) votou neste domingo ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e do vice, Wilder Morais (PSC).

"O eleitor está revendo seu posicionamento. Pesquisa cada um tem a sua e seja feliz com ela. Tenho confiança de que vamos ganhar essas eleições", disse após votar. "A onda de virada é gigante", acrescentou.

Vanderlan enfrenta no segundo turno Maguito Vilella (MDB), entubado com covid-19 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sem poder votar, o emedebista, que lidera as pesquisas, foi representado nas urnas por seu vice e familiares.

A jornalistas, Caiado ressaltou que a candidatura de Vanderlan tem respaldo dos governos federal e estadual. "Eu sei o prestígio de Vanderlan junto ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros de Estado e sei a relação que nós temos. É isso que eu pondero junto à população", disse o governador.