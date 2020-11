Onda anti-petista continua forte, mas o PT vai renascer, diz deputado Luiz Fernando

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 14:39



A onda anti-petista, que dominou as últimas eleições, continua forte, avalia o deputado estadual por São Bernardo, Luiz Fernando (PT). Porém, ele acredita que o partido irá renascer a partir desta eleição, a começar por Diadema e Mauá, onde representantes da sigla disputam segundo turno, José de Filippi e Marcelo Oliveira, respectivamente.

"São as duas cidades mais petistas do Grande ABC, e vamos renascer delas, para, num futuro próximo, retomar as outras. Nelas conseguimos dialogar mais com o eleitor e não fomos vítimas da mídia nem do marketing pessoal dos prefeitos, o que aumentou muito durante a pandemia", afirmou Luiz Fernando, na Escola Estadual Professora Ezilda Nascimento Franco, Jardim Zaíra, em Mauá, enquanto acompanhava votação de Marcelo Oliveira.

Para o deputado, a maior força dessa onda anti-petista ainda perdura em Santo André e São Bernardo, onde os prefeitos Paulo Serra e Orlando Morando, ambos do PSDB, foram reeleitos, tiveram muita visibilidade. "No caso de São Bernardo, o prefeito fez live do hospital em que esteve internado quando contraiu a Covid. Deu entrevista também de lá para o (José Luiz) Datena (apresentador do Brasil Urgente, da TV Bandeirantes)", citou. "E a pandemia tirou da rua os candidatos. (Luiz) Marinho (ex-prefeito e candidato pelo PT ao Paço são-bernardense), por exemplo, tomou todos os cuidados e foi se resguardar."

Marcelo Oliveira confronta hoje nas urnas o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) e o ex-prefeito José de Filippi enfrenta o empresário Taka Yamauchi (PSD).