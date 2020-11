Com a ajuda de um andador, Claudia Rodrigues vai às urnas

29/11/2020 | 14:10



Assim como qualquer cidadão brasileiro, os famosos saíram neste domingo, dia 29, para exercer o papel de cidadão e foram às urnas votarem no segundo turno para prefeito de suas devidas cidades. E por conta da pandemia do novo coronavírus, as máscaras de proteção individual apareceram em todas as fotos por conta de ser algo obrigatório nas zonas eleitorais.

Claudia Rodrigues foi uma das famosas que não deixou de lado o seu papel de cidadã brasileira e mesmo com a ajuda de um andador, foi fazer a sua escolha nas urnas.

Edson Celulari postou uma foto em suas redes sociais posando segurando o seu título de eleitor em uma mão e na outra uma máscara de proteção, na legenda da publicação escreveu:

Hoje é dia de exercer a nossa cidadania. O voto é um direito pelo qual lutamos bastante,- por isso, para aqueles que moram em cidades que vai ter 2º turno, não esqueça o seu título de eleitor, sua caneta, o álcool em gel e a máscara! Vote com responsabilidade e bom domingo a todos!

Em todas as votações, Fátima compartilha momentos de reflexões com seus seguidores nas redes sociais e desta vez não foi diferente:

Votei. Votei numa escola muito vazia. Faz muito sol no Rio e as praias estão cheias. Nas seções eleitorais dessa escola, álcool em gel, distanciamento e máscara. Já nas praias, nenhuma proteção. Precisamos cuidar de nós, do outro, do lugar em que vivemos. E votar faz parte desse cuidado. Cinquenta e sete cidades só decidem hoje quem vai governar pelos próximos quatro anos. Não abra mão desse direito. Vote!