Cavani sai do banco para garantir virada épica do United sobre o Southampton

29/11/2020 | 13:50



Cavani mostrou neste domingo que vai ser bastante útil ao Manchester United. O atacante saiu do banco de reservas, no intervalo, para garantir uma incrível virada sobre o Southampton, por 3 a 2. O time perdia por 2 a 0, o uruguaio entrou, deu uma assistência e anotou duas vezes.

Foi a terceira vitória seguida do United, que vai superando o início ruim no Campeonato Inglês e já cola no bloco de cima. São 16 pontos somados e a sétima colocação. Com 27, o Southampton é o quinto.

O triunfo, desta vez, saiu com enorme dose de sofrimento e apenas nos acréscimos, com o segundo gol de Cavani na partida. Ele "flechou" para garantir uma improvável festa do Manchester.

O jogo em Southampton começou com os donos da casa empolgados em buscar a segunda colocação na tabela. E iam conseguindo. Com 33 minutos, o placar marcava 2 a 0, gols de Bednarek e Ward-Prowse. O United era dominado, jogava mal e caminhava para mais um vexame.

O técnico Gunnar Solskjaer, decepcionado com o desempenho ofensivo em 45 minutos sem inspiração, optou por voltar do vestiário com Cavani no time. Com o centroavante, acreditava salvar o dia. Aposta certeira.

O uruguaio precisou de apenas 14 minutos para servir Bruno Fernandes. O primeiro gol gol animou o United, que "mandava" na etapa, resgatando a ofensividade. Na base da raça, Cavani igualou o placar aos 29.

O empate já era um resultado bom diante de um difícil oponente do G6, fora de casa. Mas para coroar a apresentação de ouro, Cavani anotou o segundo na partida e fechou uma virada épica, aos 47. Aos poucos, o United vai entrando na briga pelas primeiras colocações.