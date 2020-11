Ben Affleck e Ana de Armas passam o Dia de Ação de Graças com filhos do ator, diz revista

29/11/2020 | 13:10



Ben Affleck e Ana de Armas passaram sua primeira data especial juntos e em família! No feriado de Ação de Graças, celebrado na última quinta-feira, dia 26, o casal se reuniu com os filhos do ator em uma comemoração bastante feliz. As informações são da revista People.

De acordo com uma fonte informou para a revista, os dois atores estavam filmando o thriller Dark Water em Nova Orleans, no estado de Louisiana, e foram até Los Angeles para encontrar Violet, de 14 anos de idade, Seraphina, de 11, e Samuel, de 8, filhos de Affleck com a ex esposa, Jennifer Garner. As crianças passaram o feriado na casa do ator:

- Ben e Ana parecem ótimos. Todos pareciam muito felizes. Ana estava viajando, então ela não via as crianças há um tempo. - contou a fonte sobre a data em família.