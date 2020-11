José Sarto (PDT) vota em Fortaleza e repete discurso de 'defesa da democracia'

29/11/2020 | 12:47



O candidato à prefeitura de Fortaleza José Sarto (PDT) foi às urnas no fim da manhã deste domingo (29) e, a jornalistas presentes, repetiu seu discurso de defesa da democracia. "Este domingo é a defesa da democracia, de uma Fortaleza mais inclusiva, justa e humana".

Como mostrou o Broadcast Político mais cedo, Sarto buscou nacionalizar a eleição para isolar politicamente seu adversário no segundo turno, Capitão Wagner (Pros), que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O pedetista está à frente do candidato do Pros em pesquisas de intenção de voto.

Sarto votou na companhia do governador do Ceará, Camilo Santana (PT), do senador Cid Gomes (PDT-CE) e do atual prefeito de Fortaleza, seu principal cabo eleitoral na cidade, Roberto Cláudio (PDT). No primeiro turno, Santana não o acompanhou, já que o PT tinha candidatura própria na capital cearense, Luizianne Lins.

"Sarto representa isso, representa a segurança, a certeza e a garantia da continuidade do trabalho e também da continuidade das parcerias entre o Estado e a Prefeitura", disse o prefeito Roberto Cláudio, em coletiva de imprensa após o voto de Sarto. "Se Deus quiser, vamos escolher o melhor para Fortaleza", completou Cid Gomes.