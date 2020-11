Fãs de Selena Gomez protestam nas redes sociais após série Saved By the Bell fazer piada com situação que quase levou a cantora à morte

29/11/2020 | 12:14



Os fãs de Selena Gomez saíram em defesa da cantora nas redes sociais após um episódio do reboot de Saved By The Bell ir ao ar recentemente. Segundo informações do site norte-americano People, o episódio em questão mostrava duas estudantes da escola Bayside High discutindo sobre a identidade do doador do transplante de rim da artista. Como você viu, quem ajudou a cantora e doou parte de seu rim para salvá-la foi a atriz Francia Raisa, amiga próxima de Selena.

- Eu tenho certeza que quem doou o rim para a Selena Gomez foi a mãe do Justin Bieber. Deus, eu queria estar com o meu celular para provar, atesta uma personagem.

- Provar o que? Que você é uma idiota? Foi o rim da Demi Lovato. Elas são melhores amigas, assim como nós, responde a outra.

Minutos depois, no mesmo episódio, uma parede com a frase Selena ao menos tem rins? aparece ao fundo. Forte, né?

Por causa disso, os seguidores da estrela protestaram - e muito! - na internet. Depois do barulho, a emissora NBC veio a público se desculpar pela piada de mau gosto.

Nós pedimos desculpas. Nunca foi nossa intenção menosprezar a saúde de Selena. Entramos em contato com sua equipe e faremos uma doação para sua instituição de caridade, The Selena Gomez Fund for Lupus Research na Universidade da Carolina do Sul.

E a própria Francia Raisa se pronunciou sobre o assunto em seu Twitter oficial, dizendo:

Agradecemos o pedido de desculpas, mas não vamos nos esquecer dos doadores que se sentiram potencialmente ofendidos e rejeitados pela tinta spray escrita na parede.

Complicado, hein?