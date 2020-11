Com gol de Messi e homenagem a Maradona, Barcelona goleia o Osasuna no Camp Nou

29/11/2020 | 12:12



O Barcelona se reabilitou no Campeonato Espanhol ao superar, com facilidade, o Osasuna neste domingo. Em casa, no Camp Nou, o time catalão não encontrou dificuldade para golear adversário por 4 a 0, em duelo da 11ª rodada, marcado por golaços. Braithwaite, Griezmann, Philippe Coutinho e Messi anotaram os gols do triunfo.

A partida foi antecedida por homenagens a Diego Maradona, que defendeu a equipe entre 1982 e 1984. Sua camisa 10, em um quadro, foi erguida e reverenciada. Os jogadores dos dois times se posicionaram em volta do círculo central antes do jogo e foi respeitado um minuto de silêncio.

O tributo mais emocionante foi feito por Messi na comemoração de seu gol, o que selou o triunfo no segundo tempo. O craque do Barcelona tirou a 10 do Barça e exibiu a 10 do Newell's Old Boys, clube pelo qual foi revelado e que Maradona defendeu no começo dos anos 1990. O modelo é o mesmo que o ídolo utilizou. Depois, o meia, costumeiramente comparado ao "Dios", mandou um beijo aos céus.

Após amargar o pior início no Campeonato Espanhol em 29 anos, o Barcelona se recuperou com o triunfo e subiu sete posições na tabela de classificação. O time catalão, que vinha de derrota para o Atlético de Madrid, agora ocupa o sétimo lugar, com 14 pontos, ainda distante da líder Real Sociedad, que ainda entra em campo neste domingo. O Barça, porém, tem dois jogos atrasados para fazer. O Osasuna caiu para a 15ª colocação, com 11 pontos.

Escalado com uma formação ofensiva por Ronald Koeman, o Barcelona não tomou conhecimento do Osasuna e dominou o adversário durante todo o jogo. Com espaço para construir as jogadas, os gols saíram naturalmente.

Na primeira etapa, Braithwaite abriu o placar aos 29 minutos, pegando rebote da própria finalização defendida pelo goleiro. A bola bateu no joelho do atacante e entrou. Foi o primeiro gol do norueguês no Camp Nou.

Os anfitriões diminuíram um pouco o ritmo até Griezmann aparecer para marcar um golaço, aos 41 minutos. Coutinho recebeu de Messi e rolou na esquerda para Alba, que fez o cruzamento. A zaga afastou nos pé do atacante francês, que, de primeira, não deixou a bola cair e acertou uma pancada de pé esquerdo da entrada da área. Uma pintura no Camp Nou.

No segundo tempo, o Osasuna teve de sair para o ataque e deu ainda mais espaços. O Barça aproveitou e definiu o triunfo com Coutinho e Messi. O meio-campista brasileiro fez o terceiro aos 11 minutos. No lance, ele recebeu de Griezmann e emendou para as redes.

Aos 24, Dembélé também marcou, mas o tento foi anulado pelo VAR por impedimento de Trincão na origem da jogada. O grande momento da partida aconteceu aos 27 minutos, quando Messi foi às redes e fechou o placar com uma bomba no ângulo. Na comemoração, o craque homenageou seu ídolo com a camisa 10 que ele usou no Newell's Old Boys.