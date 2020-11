Após áudio revelador em que cita novo affair, Anitta entrega que conheceu o boy nos backstage da vida

29/11/2020 | 12:10



Anitta passou por um sufoco recentemente! A influenciadora Thaynara OG estava fazendo uma live em seu perfil oficial do Instagram, que tem mais de quatro milhões de seguidores, e acabou gravando um pouco do que a cantora falava ao fundo. Acontece que a poderosa estava citando um novo affair - e contou para alguma pessoa que pretende ter relações sexuais com esse boy em breve. Que gafe, né?

Mesmo tendo se exposto um pouco mais do que gostaria, Anitta contornou a situação e brincou que tudo não passava de uma fic, ou seja, uma mentira. Entretanto, a atriz Fernanda Paes Leme cobrou explicações da funkeira no Twitter, dizendo:

Preciso deixar registrado que amei a voz da @anitta no fundo do Stories da @ThaynaraOG. Porque a gente tem essas vontades mesmo, fala para as migas e joga para o universo e tals, mas agora tô curiosa para saber de quem ela estava falando. Me contaaaaaa, Aniraaaa!

E não é que Anitta contou?

Amiga, pior que eu acho que você conhece. Vou te mandar no DM kkkk. É dos backstage da vida.... eu quase acabei com o momento da Thay... mas a gente ouviu que não saía o nome aí deixei ela postar kkkkkkk.

Será que ela vai revelar esse novo affair para o mundo? Nós também estamos curiosas, Anira!