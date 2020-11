Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 11:36



A votação das eleições municipais em Diadema e Mauá, únicas cidades da região que irão eleger o prefeito no segundo turno, teve uma manhã tranquila. A equipe do Diário não constatou seções com grandes filas ou desrespeito às normas sanitárias de prevenção à Covid-19.

Na EE Visconde de Mauá, conhecida como Viscondinho, na Vila Bocaina, em Mauá, um dos funcionários da escola destacou que a movimentação foi maior no primeiro turno, quando alguns eleitores não sabiam em qual seção votar. Entretanto, hoje, os cidadãos estavam indo direto às urnas.