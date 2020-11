Intérprete do famoso vilão Darth Vader, Dave Prowse morre aos 85 anos de idade

29/11/2020 | 11:11



O ator Dave Prowse, famoso por interpretar o famoso vilão Darth Vader na franquia Star Wars, morreu no dia 29 de novembro aos 85 anos de idade. A informação foi confirmada pelo jornal The Guardian, que recebeu um comunicado oficial do agente do artista, Thomas Bowington:

É com grande pesar e uma tristeza de partir o nosso coração e o coração de milhões de fãs em todo o mundo que anunciamos que nosso cliente Dave Prowse MBE faleceu aos 85 anos de idade.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

Prowse ficou um bom tempo em Star Wars e encerrou suas atividades na saga em 2010, mas apesar de dar vida a um dos maiores vilões do mundo do entretenimento, seu trabalho favorito foi em uma campanha britânica chamada Green Cross Man.