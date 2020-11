Pé masculino aparece em fotos sensuais de Mayra Cardi e life coach revela identidade do autor dos cliques

29/11/2020 | 11:11



Mayra Cardi causou ao publicar fotos novas em seu perfil oficial do Instagram. A life coach divulgou cliques sensuais no último sábado, dia 28, onde está deitada em uma cama, envolvida por rosas vermelhas. Mas um detalhe chamou a atenção dos internautas: um pé masculino, que aparece no canto inferior esquerdo das imagens. Na legenda, a empresária escreveu:

Na dúvida, coloquei todas.

Rapidamente, muitas pessoas começaram a especular sobre quem era o autor das fotos. Nem é preciso dizer que diversos fãs acharam que o pé pertencia a Arthur Aguiar, né?

Eu indo procurar o pé do Arthur para comparar, escreveu uma seguidora.

Se esse pé for do Arthur, eu juro que nunca mais compro curso teu, brincou uma segunda.

Com esse sorriso, com certeza era o Arthur fotografando, afirmou uma última.

Entretanto, Cardi revelou de quem era o pé em entrevista ao colunista Leo Dias.

- É do Thiago, meu funcionário. Eu pedi para ele tirar as fotos para mim. Só quis registrar as flores que recebi, explicou a empresária.

Inclusive, o admirador secreto de Mayra, que enviou o buquê para ela, ainda não teve a sua identidade revelada. Será que a influenciadora está de namorado novo?